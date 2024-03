O Canelas 2010 viu confirmada a subtração de três pontos na Liga 3, devido à utilização irregular do defesa Agostinho Carvalho, no jogo da primeira jornada da fase de manutenção, em Fafe. A decisão foi publicada esta sexta-feira, pelo Conselho de Disciplina (CD) – Secção Não Profissional – da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo sido julgado «totalmente improcedente o recurso interposto» pelos gaienses.

A 21 de janeiro, na 17.ª e penúltima jornada da primeira fase, ante o Trofense, Agostinho Carvalho foi expulso e seria, na sequência, castigado com dois jogos de suspensão pelo CD da FPF. A 28 de janeiro, na 18.ª e última jornada da primeira fase, o central do Canelas cumpriu o primeiro jogo de suspensão na visita a Fafe. Porém, no jogo seguinte, a 17 de fevereiro, novamente na visita a Fafe, mas para a fase de manutenção, foi titular e jogou os 90 minutos.

O Canelas recorreu da decisão, mas acabou mesmo punido com a subtração de três pontos, Agostinho Carvalho foi suspenso por dois jogos após a utilização irregular e o clube multado ainda em 1.913 euros.

«Decide o Conselho de Disciplina – Secção Não Profissional – da Federação Portuguesa de Futebol, julgar totalmente improcedente o recurso interposto pelo Clube de Futebol Canelas 2010, das decisões proferidas em sede de processo sumário, pelo CDSNP, em formação restrita, no dia 23 de fevereiro de 2024 (publicadas no Comunicado Oficial da FPF n.º 564), que sancionaram o jogador Agostinho José Gomes Coelho Tavares Carvalho, na sanção de 2 (dois) jogos de suspensão, pela prática da infração disciplinar prevista e sancionada pelo artigo 158.º, n.º 1 do RDFPF, e o clube Recorrente nas sanções de subtração de 3 (três) pontos na tabela classificativa e multas no valor total (sanção de substituição da sanção de derrota incluída) de € 1.913,00 (mil, novecentos e treze euros), pela prática da infração prevista e sancionada pelo artigo 78.º, n.º 1 do RDFPF, ambos os sancionamentos sustentados na utilização irregular do aludido jogador no jogo n.º 210.12.001, disputado no dia 17 de fevereiro de 2024, entre a Associação Desportiva de Fafe – Futebol, SAD e o Clube de Futebol Canelas 2010, a contar para a Liga 3», lê-se, na decisão.