Portugal venceu esta terça-feira a Alemanha, por 3-2, e garantiu o apuramento para o Europeu sub-17. No jogo, Geovany Quenda, extremo do Sporting, esteve em destaque ao marcar dois golos, tendo sido um deles digno de museu.

O minuto era o 82, com o marcador a mostrar um 2-1 para Portugal, mas com todos os holofotes apontados ao jovem de 16 anos, que, na marcação de um livre, mostrou toda a qualidade que tem e colocou a bola no fundo das redes, sem qualquer hipótese para o guarda-redes alemão.

Veja o golaço de Geovany Quenda: