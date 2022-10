Em jeito de lançamento para o duelo das equipas principais, mais tarde, Benfica e Juventus defrontam-se antes para a Youth League.

Um jogo com início marcado para as 15 horas, no Seixal, e que o MAISFUTEBOL vai acompanhar AO MINUTO.

As águias chegam a esta jornada na terceira posição, com quatro pontos, a três da Juventus, precisamente. Na liderança está o PSG, com nove pontos, enquanto que o Maccabi Haifa tem três pontos.