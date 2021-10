Fábio Vieira e Celton Biai, jogadores da seleção nacional de sub-21, comentou desta forma a vitória de Portugal frente à Islândia, em Reiquiavique (0-1), no Grupo D de apuramento para o Euro 2023. Declarações ao Canal 11:



Fábio Vieira:



«Sentimos dificuldades, sabíamos que íamos encontrar uma equipa muito forte, num campo difícil, com muito frio. Ao início foi dificíl, na primeira parte não conseguimos impor o nosso jogo, na segunda parte fomos melhores e há que salientar o espírito da equipa. Mais um jogo sem sofrer golos também é importante.



«O golo foi fruto de uma pressão coletiva, obrigámos o adversário a cometer um erro. Estou cá para ajudar a equipa e estou feliz por marcar mais um golo pela seleção. Vamos agora pensar nos próximos jogos e encará-los com a maior seriedade possível.»



Celton Biai:



«Foi um jogo muito difícil, é difícil jogar num campo destes, frente a um adversário fisicamente muito forte. A equipa demonstrou qualidade e foi uma grande vitória. Estamos em primeiro lugar e queremos continuar assim. Foi mais um jogo sem sofrer golos, nunca se sabe mas esses pormenores podem fazer a diferença no final. Não consigo escolher a melhor defesa, não estou a ver, naquele momento pensamos apenas em ajudar a equipa e dar o nosso melhor.»