A seleção nacional de sub-21 já está na Arménia, onde vai defrontar na terça-feira a Bielorrússia, em encontro referente ao Grupo G de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025.

«Somos muito melhores tecnicamente, e taticamente também, acho eu. Temos jogadores com enormes qualidades, mas temos de entrar fortes, concentrados e unidos para poder ganhar o jogo», salienta Diego Moreira, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal venceu Andorra no primeiro jogo disputado neste grupo, somando assim três pontos, os mesmos que Bielorrússia e Andorra (ambas em quatro jogos), e menos um ponto do que o líder Ilhas Faroé (dois jogos).

«Temos de entrar em cada jogo da mesma forma, com bom espírito e vontade de ganhar. Não há nenhum jogo fácil. Esperamos um adversário com qualidade, mas vamos dar tudo para obter os três pontos», acrescentou Diego Moreira, que representa o Ol. Lyon por empréstimo do Chelsea.