Habituado ao futebol italiano, Pedro Pereira avisou para forte mentalidade e cultura tática das seleções de Itália, mas disse estar confiante numa vitória sobre a seleção transalpina no jogo dos quartos de final do Euro sub-21 no próximo dia 31.

«Vai ser um jogo bastante difícil pela mentalidade e cultura tática das seleções italianas. Vai obrigar-nos a estar numa concentração e disponibilidade máximas. Com a nossa qualidade e com o que cada um de nós pode dar ao jogo, fazendo o nosso trabalho, poderemos alcançar a vitória», disse o jogador de 23 anos emprestado pelo Benfica ao Crotone.

Os comandados de Rui Jorge começaram a preparar neste domingo a fase decisiva do Euro sub-21 e Pedro Pereira destacou a qualidade do grupo de trabalho. «É um orgulho enorme fazer parte deste grupo tão talentoso e unido como somos. Dá-me motivação para continuar a trabalhar e acreditar neste sonho, que estamos a trabalhar para alcançar. Se fizermos o nosso trabalho, acredito que é possível.»

Pedro Pereira, que alinha preferencialmente no lado direito da defesa, também pode jogar no eixo defensivo e mostrou-se pronto para atuar noutra posição caso lhe seja pedido. «Tanto eu, como os meus colegas, temos de estar preparados para jogar em qualquer posição. O mister confia em nós para desempenhar esse trabalho. Para estarmos neste nível, temos de estar preparados para jogar em mais do que uma posição. Estou preparado para isso e agradeço a confiança do ‘mister’ no meu trabalho», acrescentou em conferência de imprensa.

Recorde-se que, apesar do sucesso nos escalões de formação, Portugal nunca venceu o Euro sub-21. A equipa das quinas venceu todos os jogos da fase de grupos e agora a palavra de ordem é manter a bitola. «O objetivo é voltar à forma que terminámos na outra fase. A equipa estava num bom momento e ter esta semana vai dar-nos a possibilidade de voltar a ganhar as rotinas que tínhamos desenvolvido. Na outra fase, foi chegar e jogar», assumiu.

O vencedor do jogo entre Portugal e Itália vai defrontar Espanha ou Croácia a 3 de junho.