Henrique Araújo, avançado da seleção portuguesa, em declarações na flash interview ao Canal 11, após a derrota frente a Inglaterra (1-0), nos quartos de final do Euro sub-21:

«[Saem com sentimento de injustiça após esta segunda parte?] Foram dois jogos distintos. A primeira parte foi um pouco mais para a Inglaterra e a segunda mais para nós. Mas isto é o futebol, conseguiram marcar e aproveitar as oportunidades que tiveram. Nós ainda andámos perto da área, com bolas na barra, bolas perto da baliza, mas a bola acabou por não entrar. É difícil lidar com isto, mas faz parte do futebol.

[Porque é que a melhor cara de Portugal só chegou na segunda parte?] Esta segunda parte foi o melhor momento do nosso Europeu. Fomos para cima de uma excelente equipa como é a Inglaterra. A primeira derrota [frente à Geórgia] deixou-nos um pouco mais intranquilos, mas nestes 45 minutos conseguimos demonstrar o futebol que podemos praticar. Tentámos passar às meias-finais e a conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos, não foi possível, estamos tristes, mas é futebol.

[Como está o grupo?] Estamos tristes e um pouco desiludidos por aquela que foi uma caminhada difícil, mas onde conseguimos ultrapassar aquela fase de grupos e, num jogo muito difícil, contra uma equipa que tem muito valor, conseguir dominar completamente esta segunda parte… Um golo e o prolongamento era o mínimo que merecíamos hoje.»