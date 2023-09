Declarações dos futebolistas dos sub-21 de Portugal, João Marques, Rodrigo Gomes e Fábio Silva, citados pela Lusa, após a vitória por 5-0 ante a Bielorrússia, na Arménia, em jogo de qualificação para o Europeu de 2025. João Marques marcou um dos golos na sua estreia absoluta em seleções jovens, Rodrigo Gomes fechou a goleada na estreia pelos sub-21 e Fábio Silva bisou na partida:

João Marques: «Foi uma sensação muito boa estrear-me na seleção nacional. Consegui fazer um golo e ajudar a equipa. Decidimos o jogo na primeira parte e conseguimos fazer um bom jogo. O nosso objetivo era manter a calma, mas entrámos fortes e marcámos o primeiro golo cedo. Ambicionava uma estreia muito boa. Isto correu muito bem e espero continuar assim.»

Rodrigo Gomes: «Foi uma estreia de sonho. Consegui fazer o meu golinho e ganhámos. Isso foi o mais importante. Entrámos muito bem, conseguimos fazer o golo muito cedo. Foi uma primeira parte em que fomos dominadores, mas na segunda também e acabei no fim por marcar o golo. Controlámos do início ao fim. Era uma seleção [da Bielorrússia] forte fisicamente, mas com a nossa qualidade, conseguimos impor o nosso jogo.»

Fábio Silva: «Gosto sempre de exaltar o coletivo, porque se não estiver bem o individual não sobressai. Estou feliz por ajudar a seleção. O João Neves teve um passe fantástico para o meu primeiro golo. Sobressaiu a nossa qualidade. Faltou-nos isso no jogo com Andorra. Estas seleções jogam muito baixo e é difícil jogar contra estas equipas porque não pressionam tanto e não temos tanto espaço, mas procurámos esse espaço. Fizemos o golo cedo, o que não aconteceu com Andorra, e conseguimos desbloquear o jogo. No intervalo, o mister tentou passar a ideia de acalmar mais o jogo e foi isso que fizemos, mas, mesmo assim, conseguimos marcar mais um golo.»