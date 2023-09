Quatro golos na primeira parte – e mais um em cima do minuto 90 – permitiram a Portugal eliminar cedo qualquer tipo de surpresa para concluir com duas vitórias o primeiro duplo compromisso de apuramento para o Europeu sub-21 de 2025.

Um bis de Fábio Silva, um golo de Henrique Araújo, outro de João Marques e outro de Rodrigo Gomes assinalaram o triunfo por 5-0 sobre a Bielorrússia, em Armavir, na Arménia, quatro dias depois do êxito por 3-0 sobre a Andorra, em Paços de Ferreira. No caso de João e Rodrigo, foram estreias a marcar, na estreia pelos sub-21 (João Marques foi mesmo a estreia absoluta em seleções).

O 1-0, por Fábio Silva:

Os números da primeira parte espelharam o que foi o encontro. Nos primeiros 45 minutos, Portugal fez quase tudo melhor do que na segunda: marcou, criou mais perigo, foi mais veloz, teve mais qualidade no seu jogo e, obviamente, foi eficaz. Mas o resultado até podia ter sido mais avolumado ainda antes do descanso.

Por outro lado, a Bielorrússia praticamente não obrigou Samuel Soares a intervir de forma decisiva na segunda parte, algo que aconteceu na primeira, aos minutos 13 e 16, por Shumanskiy: da primeira vez, o guarda-redes luso defendeu um remate no cara a cara com o bielorrusso. A seguir, Samuel foi ao solo defender um livre.

O 2-0, por Henrique Araújo:

Por essa altura, já Portugal vencia por 1-0 e essa foi, ofensivamente, a única reação clara da Bielorrússia. Aos nove minutos, Fábio Silva, de cabeça ao segundo poste, inaugurou o marcador após um excelente cruzamento de João Neves.

O avançado do Wolverhampton acabaria por estar envolvido nos quatro golos do primeiro tempo. No 2-0, aos 26 minutos, após um cruzamento de João Marques a meia altura, tocou ao de leve e Henrique Araújo ficou na cara de Kozakevich para marcar de pé esquerdo na área. O 3-0 surgiu de penálti, aos 34 minutos, com Fábio Silva a bisar, depois de ter sofrido falta de Yakushevich na área.

O 3-0, por Fábio Silva, de penálti:

Ainda na primeira parte, ao minuto 44, houve tempo, espaço e arte para o melhor golo do encontro. João Marques, na estreia absoluta em seleções jovens, recebeu de Tomás Araújo e combinou com Fábio Silva, que deu de calcanhar para o médio do Estoril marcar perante Kozakevich.

Na segunda parte, Dário Essugo, Rodrigo Gomes e Tiago Tomás foram a jogo para 45 minutos e, mais tarde, entraram Mateus Fernandes e Carlos Borges. Portugal teve o controlo do jogo e deveu a si mais pontaria para aumentar os números de uma goleada que teria, por fim, mais um estreante a marcar. Houve bola no ferro, bolas a passar perto dos postes, mas só aos 89 minutos é que chegou o 5-0. Leonardo Buta solicitou a aceleração de Carlos Borges pela esquerda e o jogador do Ajax cruzou para um desvio hábil de Tiago Tomás, que só não deu em golo devido à defesa de Kozakevich. No entanto, Rodrigo Gomes estava ao segundo poste para concluir e assinalar a estreia pelos sub-21 com golo.

O 4-0, por João Marques, na sua estreia em seleções:

Portugal, com apenas dois jogos, chega para já à liderança isolada do grupo G, num dia que tem ainda um Ilhas Faroé-Croácia e um Andorra-Grécia (18h00).