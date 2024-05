Cedido pelo Leipzig, André Silva revelou vontade em permanecer na Real Sociedad em definitivo.



«Neste momento estamos a trabalhar para alcançar os nossos objetivos. Queremos chegar à Europa pelo quinto ano seguido. Por isso, o meu representante ainda não veio conversar sobre o meu futuro. Sinto-me muito bem na cidade, com os meus colegas, com a equipa, com os adeptos e com a cultura, mas o mais importante é jogar. Estou na Real por empréstimo e há opção de ficar. Se a Real não a exercer, voltarei ao Leipzig», começou por dizer, em entrevista ao AS.



«Se gostava de ficar? Sinto-me bem e gostava [de ficar], mas o que mais gosto é de jogar e ser importante para a equipa. Ainda estou convencido de que vai ser assim, sei que é possível. O mais importante para um jogador é sentir-se valorizado. Basicamente quero ser parte integral do projeto. Quero estar onde me querem, onde acreditam em mim e me dão a sensação de confiança para poder fazer acontecer. Ou seja, fazer o que gosto de fazer, que é ser útil à equipa, lutar e sofrer pela equipa, fazer assistências e marcar golos, que são duas das minhas particularidades, como demonstrei ao longo da minha carreira», acrescentou ainda.



O internacional português revelou ainda que descartou a possibilidade de rumar à Arábia Saudita no verão passado.



«O meu agente falou-me dessa possibilidade no ano passado, mas não quis ouvir nada porque queria estar na Europa, mais perto da seleção. No futuro nunca se sabe. Das grandes Ligas europeias, só me falta jogar em Inglaterra. Voltei poque Espanha sempre me atraiu muito e estive muito bem quando joguei no Sevilha. Esta é uma Liga fortíssima e que tem muita qualidade, aprende-se muito. Já passei por muitas Ligas e neste momento quero desfrutar, sentir que contam comigo e poder oferecer algo à Real. Gosto de ter estabilidade e até agora tive uma carreira com muitas adaptações e mudanças», referiu.



O avançado, de 28 anos, admitiu «está mais forte e capaz que nunca» e que «pode acrescentar coisas à seleção, mas que o grupo tem muitos jogadores talentosos». «O foco está em demonstrar que posso fazer parte da seleção, ainda que o mais importante seja ter oportunidades na Real», atirou, quando questionado sobre se se vê com hipóteses de ser convocado por Roberto Martínez para o Euro 2024.



Em relação à competição de seleções que se realiza na Alemanha este verão, André Silva coloca Portugal entre os favoritos juntamente com Alemanha, França, Inglaterra e Espanha e abordou o futuro do futebol nacional após a retirada de Cristiano Ronaldo.



«Não estou certo de que o Cristiano vá deixar de jogar (risos). Um jogador com o Cristiano vai sempre deixar algo para a história e vai sempre notar-se a força do que criou. Somos o que somos pelo que o Cristiano fez. Ele influenciou o meu crescimento. Ele inspira-nos. O futuro será diferente, mas espero que seja igualmente bom», defendeu.



Em jeito de balanço à época em Espanha, o atacante assegurou que «nunca se sentiu tão bem e tão forte».



«Encontro-me bem há bastante tempo. Nunca me senti tão bem e tão forte. As lesões nunca foram algo que me tenha acompanhado, mas no início da época sofrei uma e depois tive uma recaída. Não obstante, desde essa altura que me senti melhor a cada dia. É diferente começar um época com uma lesão sem fazer pré-época com a equipa onde acabas de chegar. O que mais complicou o meu rendimento foi a falta de continuidade e de oportunidades», concluiu.



Lembre-se que em 23 jogos pela Real Sociedad, André Silva leva três golos.