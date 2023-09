Mateus Fernandes, jogador que fez a estreia ao serviço da seleção nacional de sub-21, em declarações na zona mista do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 3-0 contra Andorra, numa partida do grupo G da fase de apuramento para o Euro 2025:



«Estou muito feliz por ter alcançado este objetivo. Era um objetivo que queria atingir há muito tempo. Estou mutio feliz pela chamada. Fizemos um bom jogo, mas temos de melhorar. Foi o primeiro jogo e houve muitos estreantes. Aproveito desde já para dar os parabéns a todos. Agora é descansar e focar no próximo jogo.



Como me senti como médio defensivo? Senti-me bem. Taticamente tenho de evoluir e perceber que espaço ocupar. Faz parte do meu crescimento individual. O próximo jogo correrá melhor. Estou também aqui para ver o que mister diz.»



[Empréstimo é importante para crescer?]: «Foco-me muito no próximo jogo da seleção. Em relação ao clube que represento, o Estoril, deixo a questão para quando for altura do clube. Estou focado na seleção e no espaço onde estou.»