Paulo Bernardo, jogador da seleção nacional de sub-21, em declarações na zona mista do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 3-0 contra Andorra, numa partida do grupo G da fase de apuramento para o Euro 2025:



«Somos Portugal e queremos sempre mais. Ganhámos 3-0, foi um resultado confortável, mas podemos fazer melhor. Vamos tentar fazer melhor já no próximo jogo.»



[Sobre a nova geração]: «É uma geração nova com rapazes com muita qualidade. Foi o primeiro jogo que jogámos juntos e de certeza que vamos estar mais entrosados no próximo. Somos mais velhos e temos essa responsabilidade acrescida.



Celtic? Estou na seleção, as perguntas têm de ser da seleção.»