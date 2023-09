Figura: Fábio Silva



Um golo e uma assistência, duas ações decisivas no resultado final. O avançado do Wolverhampton apareceu, com um toque de classe, a servir Henrique Araújo para o golo que permitiu a Portugal desbloquear o jogo. Já depois de Marc Castro lhe ter negado 2-0, Fábio Silva chegou ao golo com um pontapé cruzado na área. Exibição importante no triunfo nacional.



Momento do jogo: genialidade de João Neves desbloqueia o jogo, minuto 32m



Portugal dominou em absoluto a primeira parte, mas sentiu dificuldades para criar claras ocasiões de golo. Tudo mudou quando João Neves, inteligente, picou a bola para a entrada de Paulo Bernardo que, de primeira, atirou à trave. Fábio Silva ficou com a bola e tocou de calcanhar para o remate certeiro de Henrique Araújo. A partida ficou decidida aí face à diferença entre as duas seleções.



Outros destaques:



João Neves: 174 centímetros de pura classe. O médio começou na direita no losango de Rui Jorge com Mateus Fernandes, Paulo Bernardo e Vasco Sousa e teve a responsabilidade de assumir o jogo. Com o Sousa preso na teia defensiva de Andorra, João Neves agarrou a batuta do jogo nacional e com um passe genial, desbloqueou uma partida que não estava simples. Jogou como médio defensivo na segunda parte, mas a qualidade exibicional permaneceu intata.



Tiago Tomás: entrou e ao segundo toque na bola, marcou. O avançado do Estugarda agarrou a oportunidade que Rui Jorge lhe deu nos 20 minutos finais. TT não se escondeu, tentou ser solução a jogar de costas para a baliza e além do golo, teve perto do bis num remate forte de fora da área.



Diego Moreira: tal como TT, o extremo do Chelsea teve o mérito de mexer com o jogo. Embora tenha exagerado nos lances individuais em duas ocasiões, Diego Moreira teve lampejos de qualidade e só não marcou por azar: o remate em arco na área esbarrou no poste.