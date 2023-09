Após a desilusão no último verão, Portugal iniciou a caminhada para o Euro 2025 com uma vitória por 3-0 contra Andorra, numa partida do grupo G da fase de apuramento.



Um triunfo com arte e cabeça da equipa nacional que jogou contra uma seleção bem inferior. Na memória ficam guardados os golos de Henrique Araújo, Fábio Silva e Tiago Tomás, os lances que fizeram vibrar o estádio Capital de Móvel.



Apesar da diferença de nível entre os jogadores de ambas as equipas, Portugal sentiu dificuldades em furar a muralha defensiva de Andorra. Embora Henrique Araújo tenha rematado na área aos três minutos, a seleção nacional circulou a bola de forma lenta e raramente conseguiu encontrar espaços para chegar à baliza de De Castro.



Enfim, a primeira parte não estava a empolgar até que João Neves apareceu no jogo com um passe que deita por terra qualquer organização ou estratégia e Paulo Bernardo, que antes havia desperdiçado uma boa situação na área, rematou à trave. Fábio Silva ficou com a bola e de calcanhar, serviu Henrique Araújo para o 1-0.



Com cerca de uma hora ainda por jogar, a partida já estava resolvida. Andorra sentiu o golo sofrido, perdeu rigor defensivo e os espaços foram, aqui e ali, abrindo-se para Portugal. Antes do apito para intervalo, Fábio Silva e Henrique Araújo, de forma seguida, viram de Castro negar-lhes o golo.



Rui Jorge deixou Mateus Fernandes e Tiago Santos no balneário e lançou Pedro Santos e Carlos Borges para a segunda parte. A exibição de Portugal não melhorou exponencialmente, mas a bola circulou mais rápido e o jogo ofensivo foi mais fluído. Foi, por isso, com naturalidade que surgiu o 2-0: Vasco Sousa lançou Fábio Silva e o avançado, de pé esquerdo, bateu De Castro.



Com o jogo resolvido, entraram Essugo, Diego Moreira e TT. Um minuto depois de ter entrado e ao segundo toque na bola, o atacante do Estugarda fez o 3-0 final com um cabeceamento certeiro a passe de Tiago Santos.



Até final Portugal teve oportunidades para chegar à goleada - enviou uma bola ao ferro por Diego Moreira. Mais golo menos golo, ficam os três pontos da seleção portuguesa num jogo que não teve muito para contar.