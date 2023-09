A seleção sub-21 de Portugal defronta esta terça-feira a Bielorrússia, na Arménia, a partir das 14 horas, em jogo da qualificação para o Europeu 2025 da categoria.

Depois da vitória por 3-0 ante Andorra, em Paços de Ferreira, no seu primeiro jogo no grupo G, a seleção orientada por Rui Jorge tem o seu primeiro jogo fora do país, perante uma equipa que tem os mesmos três pontos de Portugal, mas mais três jogos realizados.

Além do Bielorrússia-Portugal, esta tarde há também os jogos Ilhas Faroé-Croácia e Andorra-Grécia, a partir das 18 horas, para o grupo G.

SIGA, AO MINUTO, O BIELORRÚSSIA-PORTUGAL EM SUB-21

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Ilhas Faroé, 4 pontos/2 jogos

2.º: PORTUGAL, 3/1

3.º: Bielorrússia, 3/4

4.º: Andorra, 3/4

5.º: Grécia, 1/1

6.º: Croácia, 0/0