O jogador do Wolverhampton, Fábio Silva, disse esta terça-feira que lida bem com a época menos conseguida ao serviço do clube inglês, onde não marcou qualquer golo, e garantiu que está concentrado em ajudar a seleção portuguesa de sub-21 a garantir o apuramento para o europeu da categoria.

O ponta de lança de 19 anos foi utilizado em 26 encontros oficiais em 2021/22 pelo treinador português Bruno Lage, não apontando nenhum golo pela equipa principal dos «Wolves».

«Acho que os jogadores passam por bons e maus momentos, lido bem com isso e por isso estou onde estou. Lidei bem e lido bem com a pressão, isso [de não ter marcado golos] passa-me ao lado», revela o antigo jogador do FC Porto, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol.

Por outro lado, Fábio Silva mostra-se motivado para ajudar a equipa de sub-21 lusa a garantir o apuramento para o Europeu de 2023, bastando duas vitórias para o conseguir.

«Sabemos que só precisamos de duas vitórias para garantir a qualificação, estamos focados no jogo a jogo, mas o mais importante é o jogo com a Bielorrússia. Se estivermos ao nosso melhor, vamos conseguir a qualificação e ganhar os três jogos», expressou.

O próximo jogo dos sub-21 portugueses está marcado para dia 4 de junho frente à Bielorrússia, na Arménia. No dia 7, a seleção das «quinas» defronta o Liechtenstein, em Vaduz e termina a caminhada da qualificação em Barcelos frente à Grécia.