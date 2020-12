O selecionador nacional dos sub-21, Rui Jorge, afirmou que a análise imediata aos adversários no grupo D do Europeu «é superficial» e lamentou, em alusão ao apuramento falhado para 2019, que a geração anterior do escalão não tenha tido a oportunidade de jogar a prova.

«Gosto pouco de comparar gerações. Gosto de ajudar a terem possibilidade de exibirem-se em bons eventos. Tive uma pena tremenda que a geração passada não tivesse tido este palco. Se, para alguns, este palco poderá não ser necessário para o seu futuro, há outros que poderiam mudar a sua carreira. Conseguimos este palco com este grupo e agora queremos continuar a dignificar Portugal e o jogador português na Europa», afirmou Rui Jorge, ao Canal 11, minutos após o sorteio desta tarde.

Portugal vai defrontar, na fase final, a Inglaterra, a Croácia e a Suíça. Apesar de não se alongar, Rui Jorge falou um pouco sobre os adversários.

«A parte prática é aquela que interessa verdadeiramente. Queremos conhecê-los minuciosamente, prepará-los e tentar derrota-los. A Suíça perdeu um jogo e ganhou outro frente a França. De resto, venceu os jogos todos. Todas as equipas, à exceção dos países anfitriões, tiveram de mostrar qualidade para estar aqui. Não tenho dúvidas que são boas equipas, mas também não tenho dúvida que terão os seus pontos francos», assinalou, frisando que Portugal tem de demonstrar que é suficientemente bom «para estar na próxima fase».

«Temos sido uma seleção que vai a todo o lado demonstrar a qualidade do jogador português. Não me recordo, durante estes dez anos, que não tenha ficado orgulhoso da forma como os jogadores representaram o nosso país. Sinto que a imagem que temos passado tem sido muito boa. O meu orgulho é esse», referiu.

A fase de grupos do Europeu e as eliminatórias finais jogam-se em alturas distintas. Os grupos são disputados de 24 a 31 de março de 2021. Os quartos de final, meias-finais e final são entre 31 de maio e 6 de junho de 2021.