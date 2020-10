O selecionador nacional dos sub-21, Rui Jorge, anteviu esta segunda-feira que Portugal vai ser uma equipa ofensiva em Gibraltar, no duelo de qualificação para o Europeu sub-21, desde que haja «capacidade para o fazer».

«A aglomeração de jogadores vai ser maior junto à baliza adversária, cremos nós. Será mais difícil encontrar espaços nessa zona, mas temos de ter capacidade para o fazer», afirmou Rui Jorge, na antevisão ao encontro, em declarações aos canais da Federação, considerando que, «à partida, [Gibraltar] não tem o mesmo valor da Noruega», mas é um adversário que o conjunto luso tem de «defrontar e respeitar».

Para o técnico, que espera dificuldades «de outro nível» da equipa de Gibraltar, que soma por derrotas os sete jogos que já fez, a ofensiva portuguesa vai ser importante no filme do encontro. «A equipa pensa sempre em marcar mais golos, isso é inerente à nossa forma de jogar. O jogo é que nos vai dizer que caminho vai tomar. Claro que é sempre importante marcar cedo, a confiança que se tem é outra e a desmotivação do adversário também pode funcionar nesses casos», referiu.

A seleção realiza, às 18 horas desta segunda-feira, o treino de adaptação ao estádio Victoria, palco do duelo agendado para as 18 horas de terça-feira. Em seis jogos, Portugal soma 15 pontos, menos seis que a Holanda, líder com 21 pontos em sete jogos realizados.