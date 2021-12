O Benfica garantiu, este sábado, o acesso à fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, depois de bater o Estoril por 5-0, ao passo que o Sporting ficou arredado da luta pelo título, com a derrota caseira ante o Portimonense (1-2).

Os encarnados golearam em casa o Estoril com golos de Luís Semedo (7m e 32m), Henrique Pereira (36m), Pedro Santos (38m) e Rafael Rodrigues (56m).

Já o Portimonense triunfou na deslocação ao Sporting, num resultado feito na primeira parte. Francisco Mascarenhas (10m) e Bruno Reis (38m) marcaram para os algarvios. Pelo meio, João Daniel marcou para os verde e brancos (25m). Os algarvios ficam em boa posição para ir à fase de campeão, mas ainda não podem fazer a festa, dado que o Marítimo tem três jogos em falta e está a sete pontos de distância.

No outro jogo da série Sul, houve empate a duas bolas no Marítimo-Farense.

Na série Norte, a Académica recebeu e venceu o Rio Ave por 3-2, somando a primeira vitória no campeonato.

O Benfica juntou-se assim ao Estoril e ao Sporting de Braga no lote de equipas apuradas para a fase de campeão. Apuram-se os três primeiros de cada uma das séries da fase regular, que tem um total de 14 jornadas e 12 jogos para cada equipa, dado que as séries são de sete clubes cada. Os classificados do quarto ao sétimo lugar vão jogar o apuramento para a Taça Revelação.

12.ª JORNADA

ZONA NORTE:

V. Guimarães-Sp. Braga, 0-2 (6.ª Feira)

Académica-Rio Ave, 3-2

Leixões-Vizela (domingo, 15h00)

Classificação:

1.º: Sp. Braga, 28 pontos/11 jogos

2.º: Rio Ave, 17/10

3.º: Famalicão, 16/10

4.º: Leixões, 13/9

5.º: V. Guimarães, 11/10

6.º: Vizela, 11/9

7.º: Académica, 4/11

ZONA SUL:

Marítimo-Farense, 2-2

Benfica-Estoril, 5-0

Sporting-Portimonense, 1-2

Classificação:

1.º: Benfica, 23 pontos/10 jogos

2.º: Estoril, 23/10

3.º: Portimonense, 18/10

4.º: Sporting, 14/11

5.º: Marítimo, 11/9

6.º: Belenenses, 7/9

7.º. Farense, 2/11