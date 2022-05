O Estoril e o Marítimo garantiram, esta terça-feira, o apuramento para as meias-finais da Taça Revelação, ao final da terceira e última jornada do grupo A. A equipa da linha venceu os insulares por 2-1 na Amoreira, tendo o Marítimo beneficiado, contas feitas, da derrota do Leixões ante o Portimonense, por 2-0.

No Estádio António Coimbra da Mota, João Marques adiantou o Estoril (53m) e Kibe empatou (62m), antes de Rodrigo Ramos, num belo livre direto, ter dado a vitória aos da casa, aos 81 minutos.

Os golos do Estoril-Marítimo:

O Leixões, que precisava de vencer e esperar que houvesse tudo menos um empate no Estoril-Marítimo, acabou por sair derrotado pelo Portimonense, no Estádio Dois Irmãos, por 2-0, ficando assim de fora das meias-finais.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GRUPO A:

1.º: Estoril, 7 pontos (apurado)

2.º: Marítimo, 4 (apurado)

3.º: Portimonense, 3

4.º: Leixões, 2

Nas meias-finais, disputadas a duas mãos e agendadas para 9 e 16 de maio, o Estoril aguarda o segundo classificado do grupo B e o Marítimo o primeiro classificado do grupo B, que termina com a terceira jornada na quarta-feira: Sp. Braga-Famalicão (14h00) e Benfica-Rio Ave (14h00). Nesta altura, o Sp. Braga lidera com seis pontos, seguido de Famalicão e Benfica (ambos com três) e do Rio Ave, ainda sem pontos.

Os golos do Portimonense-Leixões: