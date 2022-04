Um tribunal espanhol anunciou nesta quinta-feira o levantamento das medidas cautelares que protegiam de potenciais sanções da UEFA e da FIFA os clubes que apoiaram a criação da Superliga Europeia.

Dos 12 clubes originais que estiveram na génese da Superliga Europa, apenas três - Real Madrid, Barcelona e Juventus - continuaram a apoiar um projeto muito constestado sobretudo pelos adeptos de clubes ingleses que se viram forçados abandonar o grupo.

«Não ficou de forma alguma demonstrado que a ameaça de sanções aos três clubes levaria à impossibilidade de realizar o projeto», fundamentou a juíza. Por outras palavras, o tribunal considerou que as alegações dos dirigentes destes clubes - de que as sanções arruinariam as hipóteses de atrair financiamento para a Superliga - não têm fundamento.

«A UEFA tomou hoje conhecimento da ordem do tribunal de Madrid para o levantamento das medidas cautelares na sua totalidade. A UEFA congratula-se com esta decisão e está a considerar as suas implicações. A UEFA não fará mais comentários de momento», reagiu o organismo que tutela o futebol europeu numa nota enviada à Associated Press.