Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin deixou uma pequena ameaça ao Real Madrid na noite de quarta-feira, a propósito da Superliga Europeia.

Em entrevista ao canal esloveno 24ur.com, o dirigente afirmou que há uma pequena hipótese de a meia final da Liga dos Campeões entre merengues, os principais impulsionadores da prova, e Chelsea não realizar-se na próxima semana.

«A questão é que a temporada já começou, as televisões pediriam uma indeminização se as meias-finais não se jogassem. Mas há uma hipótese relativamente pequena de que este jogo não aconteça na próxima semana. Mas no futuro será diferente», disse.

Ceferin, de resto, não poupou nas críticas ao presidente do Real, Florentino Pérez, também presidente da Superliga.

«Florentino Pérez não quer um presidente como eu e esse é um incentivo ainda maior para que continue. Quer um presidente que lhe obedeça, que o ouça e que faça o que ele quer.»

Em entrevista à Cadena Ser, Florentino mostrou-se agastado com a atitude de Ceferin: «Quero um presidente da UEFA educado, que não insulte. Só isso. E que dê para discutir. Essa forma de insultar um presidente de um clube centenário... tinha de dar o exemplo.»

«Não tenho medo de nenhuma represália. Fiquei preocupado quando o presidente da UEFA falou de fair-play financeiro. É fundamental e não parece bom. Deve ser rigoroso, não flexível», disse ainda.