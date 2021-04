Primeiras a entrar em ação esta quarta-feira, Levante, Sevilha, Osasuna e Valência entraram em campo com camisolas de protesto contra a Superliga Europeia.

Osasuna e Valência, inclusivamente, tiraram uma fotografia conjunta antes do apito inicial do encontro, com a seguinte mensagem inscrita: «Merece-o. O futebol é para os adeptos.»

Nesta altura, diga-se, apenas duas equipas espanholas ainda não anunciaram oficialmente o abandono da Superliga Europeia: Real Madrid e Barcelona.

