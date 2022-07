O futebolista inglês Danny Loader é a grande novidade e surpresa no onze inicial do FC Porto para a Supertaça Cândido de Oliveira 2022, que é disputada pelos azuis e brancos e pelo Tondela, a partir das 20h45 deste sábado, no Estádio Municipal de Aveiro.

O FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2021/22, defronta o Tondela, finalista vencido da prova rainha na última época e despromovido à II Liga.

O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, não pode contar com os castigados Diogo Costa, Fábio Cardoso, Wilson Manafá (também lesionado), David Carmo e Otávio. Já o Tondela não apresenta caras novas, face à impossibilidade de contratar, devido ao caso Khacef.

Siga, no Maisfutebol, ao minuto, tudo sobre o primeiro troféu da época 2022/23 no futebol nacional.

OS ONZES INICIAIS:

FC PORTO: Marchesín; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Grujic, Uribe, Danny Loader; Evanilson, Taremi.

TONDELA: Niasse; Jota, Marcelo, Manu Hernando; Tiago Almeida, Iker Undabarrena, Pedro Augusto, Khacef; Bebeto, Telmo Arcanjo, Daniel dos Anjos.