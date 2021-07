A figura: Ricardo Horta

O jogo do Sp. Braga passou muito por ele. O camisola 21 teve muita bola, fruto do dinamismo que empregou no jogo. O mais velho dos Horta apoiou os colegas, defendeu pressionante e distribuiu a bola. Numa dessas vezes, descobriu Fransérgio para o 1-0, num passe longo e bem medido. Foi sempre o homem mais do Sp. Braga.

O momento: minuto 20

O Sp. Braga tinha entrado melhor na partida e fez-se notar quando Fransérgio surgiu com espaço entre Esgaio e Inácio, puxou para dentro perante Inácio e rematou. A bola bate no poste e entrou. A vantagem, ali, era justa, como nunca mais foi.

Outros destaques

Fransérgio

O brasileiro deixou marca em mais um jogo grande. Fransérgio é um futebolista que oferece soluções interessantes. Ora médio, ora avançado, destaca-se na zona de definição e foi num movimento por ali que se destacou n 1-0. A receção foi boa, o remate melhor. Na segunda parte, foi mais médio, devido à saída de André Horta, e acabou por sair, esgotado.

Matheus

Uma enorme defesa e um erro que saiu caro. Assim foi o primeiro tempo do guarda-redes dos minhotos. Matheus evitou o golo a Pedro Gonçalves com uma defesa espantosa, mas foi no ataque o guarda-redes falhou. Ataque, sim, porque iniciou-o com um lançamento por cima de toda a gente, o Sporting recuperou a bola e, dessa vez, Pedro Gonçalves não desperdiçou. Ora, na ocasião seguinte em que esteve em destaque, foi mais o segundo Matheus do que o primeiro. Errou de novo a sair com a bola e teve a ‘sorte’ de Pote ter atirado ao lado. Parece irónico, mas não é, Matheus destacou-se pela negativa no ataque…

Al Musrati

O melhor momento dele foi o melhor momento do Sp. Braga. Ou terá sido ao contrário...O líbio começou bem, na toada habitual, mas à medida que o tempo passou, foi perdendo para Palhinha e Matheus Nunes. A consequência? A inversão do jogo, quer no desempenho das equipas em campo, quer no marcador.

Galeno

Um jogo menor, do brasileiro. Esperava-se mais desequilíbrio e rasgo, a pôr Esgaio em aflição, mas isso não sucedeu. O antigo colega foi quase sempre melhor que ele no um para um. Saiu sem deixar marcas na partida e isso, num jogador do estilo de Galeno, só pode ser negativo.



Roger

Tem 15 anos, 15! E jogou entre gigantes, entre os campeões de Portugal e os vencedores da Taça. A noite para ele seria memorável, fosse como fosse.