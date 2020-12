A saída do autocarro do Benfica de Ílhavo, em direção ao Estádio Municipal de Aveiro, por volta das 19h10, ficou marcada por um momento de tensão entre adeptos da equipa encarnada e forças policiais no local.

De acordo com as imagens televisivas, a confusão, momentânea, começou quando alguns adeptos do Benfica lançaram pirotecnia para o ar, à passagem do autocarro da equipa encarnada.

De imediato, os ‘spotters’ que acompanham as organizações de adeptos, intervieram para dispersar a multidão. Pelo menos um desses elementos da segurança utilizou mesmo o bastão extensível para atingir alguns dos apoiantes.

