As decisões da Taça da Liga prosseguem esta quarta-feira.



O D. Afonso Henriques vai receber o duelo entre o Vitória e o Benfica, às 19h30. O encontro é referente ao grupo A da prova.



Mas há mais futebol para ver por essa Europa fora. Desde logo, o Tottenham de NES, o City de Bernardo, Cancelo e Dias e o Liverpool de Jota vão jogar contra Burnley, West Ham e Preston North End, respetivamente, a passagem aos quartos de final da Taça da Liga.



Em Espanha prossegue a 11.º jornada com destaque para o jogo do Barça em Vallecas contra o Rayo e para a receção ao Real Madrid ao Osasuna. Por sua vez, em Itália, a Roma de José Mourinho visita o terreno do Cagliari e à mesma hora entram em campo Inter e Lazio.



Na Alemanha joga-se a segunda eliminatória da Taça com destaque para a deslocação do Bayern ao terreno do Borussia Monchengladbach, o jogo de maior cartaz da ronda.



Os jogos desta quarta-feira:



Taça da Liga



Vitória-Benfica, 19h30

Taça da Liga Inglesa, oitavos de final:



Burnley - Tottenham, 19h45

Leicester - Brighton, 19h45

Preston North End - Liverpool, 19h45

Stoke City - Brentford, 19h45

West Ham - Manchester City, 19h45

Liga italiana, 10.ª jornada:



Juventus - Sassuolo, 17h30

Sampdoria - Atalanta, 17h30

Udinese - Verona, 17h30

Cagliari - Roma, 19h45

Empoli - Inter Milão, 19h45

Lazio - Fiorentina, 19h45

Liga espanhola, 11.ª jornada:



Maiorca - Sevilha, 18h00

Rayo Vallecano - FC Barcelona, 18h00

Betis - Valência, 19h00

Real Madrid - Osasuna, 20h30

Taça da Alemanha, 2.ª eliminatória:

Waldhof Mannheim - Union Berlim, 17h30

Bochum - Augsburgo, 17h30

Bayer Leverkusen - Karlsruher, 17h30

Borussia Mönchengladbach - Bayern Munique, 19h45

Liga francesa, jogo em atraso da 3.ª jornada

Nice - Marselha, 20:00 (campo neutro, Eleven 2)