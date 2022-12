O Feirense venceu o Santa Clara por 4-3, num jogo que contou com duas reviravoltas no marcador, e agora vai discutir a vaga do Grupo G para os quartos de final da Taça da Liga com o Leixões no próximo dia 16 de dezembro.

Com este triunfo, a equipa de Santa Maria da Feira destaca-se no segundo lugar do Grupo G, com cinco pontos, menos dois do que o líder Leixões, mas ainda recebe a equipa de Matosinhos na última ronda.

Esta quinta-feira, o Feirense adiantou-se no marcador, aos 7 minutos, com um golo de Jardel, mas foi a equipa açoriana que chegou ao intervalo em vantagem, depois de Ricardinho ter empatado aos 17 minutos e de Rildo, na conversão de uma grande penalidade, ter virado o resultado a favor dos visitantes.

Já na segunda parte, João Oliveira voltou a nivelar o resultado, aos 55 minutos, antes de Jorge Teixeira ter assinado nova reviravolta no marcador, três minutos depois, desta vez a favor da equipa da casa.

O Santa Clara, apesar de já estar arredado da corrida, ainda voltou a empatar o jogo, a dez minutos do final, com golo de Boateng, mas a última palavra foi mesmo do Feirense, que acabou por reclamar os três pontos com um quarto golo assinado por André Rodrigues, aos 88 minutos. Já em tempo de compensação, o Santa Clara ficou reduzido a dez, por expulsão de Alano por agressão.

Com este triunfo, o Feirense continua na luta pelos quartos de final, mas precisa de vencer o Leixões, na última ronda, marcada para 16 de dezembro, para garantir o primeiro lugar.

Ainda neste grupo, o Arouca, com dois pontos em dois jogos, também poderá vir a ter uma palavra a dizer, mas terá de vencer os jogos com o Oliveirense (10 dezembro) e Santa Clara (16 dezembro) e aguardar ainda por uma derrota do Leixões na última ronda.

Classificação do Grupo G: Leixões, 7 pontos/3 jogos; Feirense, 5/3; Arouca, 2/2; Oliveirense, 2/3; Santa Clara, 1/3.