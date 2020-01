FIGURA: Paulinho

Jogo completo do avançado, trabalhando muito em prol da equipa. Produziu muito de costas para a baliza quando estava entrincheirado entre a defesa leonina. Sem hipóteses de visar a baliza adversária, esperou até aos últimos minutos para decidir e colocar o Sp. Braga na final da Taça da Liga. Cabeçada à ponta de lança no 17.º golo da época do avançado.

MOMENTO: golo Paulinho (90’)

Cruzamento de Esgaio para o coração da área leonina com Raúl Silva a ganhar ao primeiro poste no frente a frente com Ristovski, desviando para o segundo poste. A bola foi para o raio de ação de Paulinho, onde o avançado foi dono e senhor da área e cabeceou de forma decisiva para o fundo das redes. Em cima no minuto noventa.

NEGATIVO: Bolasie

Esteve apenas um quarto de hora em campo. Foi expulso com cartão vermelho direto junto à linha de fundo ao entrar de sola a Sequeira após escorregar. Lance que condicionou de forma fulcral a manobra dos leões.

OUTROS DESTAQUES

Wendel

Não foi apanhado pela síndrome dos colegas e queimou linhas na primeira parte, progrediu com a bola controlada e enfrentou os adversários. Saíram dos seus pés as principais iniciativas ofensivas dos leões na primeira metade.

Galeno

Chateia qualquer adversário. Irrequieto, cada bola que lhe caiu nos pés foi sinónimo de pânico no setor mais recuado do Sporting. Coates teve de fazer várias vezes a dobra para compensar Coates. Pecou apenas no capítulo da finalização.

Acuña

Tal como Wendel, também o argentino foi dos mais capazes do Sporting, conseguindo ombrear com a maior pujança do Sp. Braga. Ao seu estilo, na raça, tapou bem o seu corredor e ainda se aventurou ofensivamente.

Fransérgio

Ao seu estilo molengão, foi um senhor no meio campo arsenalista, distribuindo o jogo da equipa de Rúben Amorim com critério e qualidade no passe. Ajudou a equilibrar o setor intermediário nos largos momentos em que o Sp. Braga esteve por cima.