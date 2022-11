O Moreirense venceu o Penafiel esta quinta-feira, por 2-1, na primeira jornada do grupo C da Taça da Liga, num encontro que ficou marcado por falhas no sistema de iluminação do Estádio Municipal 25 abril, em Penafiel.

A formação da casa colocou-se na frente aos 30 minutos por intermédio de Roberto. Na segunda parte, quando decorria o minuto 60, parte do sistema de iluminação do estádio sofreu um «apagão» por duas vezes, levando à interrupção da partida por largos minutos.

Depois do reatamento do jogo, os cónegos chegaram ao empate aos 90+55 através do búlgaro Petkov. A reviravolta do resultado veio a acontecer aos 90+64 por André Luís.

O encontro começou às 20h30 e terminou já depois das 23h30. Ou seja, foram mais de três horas para um jogo de futebol em Penafiel.

Com este resultado, o Moreirense lidera o grupo C, em que estão inseridos também Benfica e Estrela da Amadora.