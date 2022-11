O Sporting de Braga recebeu e venceu o Trofense, por 3-0, este sábado, no jogo que encerrou a primeira jornada do grupo D da Taça da Liga.

A equipa comandada por Artur Jorge começou a construir o resultado com dois golos na primeira parte, apontados por Simon Banza e por Al Musrati, respetivamente aos 16 e aos 42 minutos.

Já no tempo de compensação da segunda parte, quatro minutos para lá dos 90, Hernâni Infande fez o 3-0 final, fazendo o seu primeiro golo pela equipa principal dos bracarenses, ao quarto jogo (leva agora dois em 2022/23, mais dois em que já tinha alinhado em 2020/21).

No Estádio Municipal de Braga estiveram presentes 6.294 espetadores.

Com este resultado, os minhotos assumem a liderança do grupo, com três pontos. O Trofense é quarto e último, sem pontos. Pelo meio, há Paços de Ferreira e Casa Pia, ambos com um ponto, fruto do empate a uma bola registado no passado domingo.

No próximo sábado, 3 de dezembro, disputa-se a segunda jornada do grupo, com o Casa Pia-Sp. Braga (17h00) e o Trofense-Paços de Ferreira (20h45).