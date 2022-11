A Liga decretou um minuto de silêncio nos jogos deste fim de semana da Taça da Liga, em homenagem ao ex-futebolista Fernando Gomes, que morreu este sábado, aos 66 anos.

«A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio em todos os jogos deste fim de semana de 26 e 27 de novembro da Allianz CUP, a fim de homenagear a memória de Fernando Gomes, figura notável do futebol português e antigo jogador do FC Porto e Sporting CP, que faleceu vítima de doença prolongada», refere a Liga, em nota publicada no seu sítio oficial.

O objetivo é o de homenagear o antigo internacional português, que morreu vítima de doença prolongada.

Já esta tarde, também a Federação Portuguesa de Futebol comunicou um minuto de silêncio a anteceder todos os jogos que se disputem no fim de semana e na segunda-feira.

À hora de publicação desta notícia, ainda falta disputar este sábado o Benfica-Penafiel e, no domingo, há mais quatro jogos da Taça da Liga: Portimonense-Sp. Covilhã, Gil Vicente-Nacional, Moreirense-Estrela e Boavista-Vilafranquense.