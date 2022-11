O funeral do antigo goleador Fernando Gomes, que morreu este sábado aos 66 anos, vítima de doença prolongada, realiza-se no domingo, no Porto, pelas 15 horas, na Igreja das Antas, anunciou o FC Porto.

«O funeral de Fernando Gomes realizar-se-á este domingo, dia 27 de novembro, às 15:00, na Igreja de Santo António das Antas. O velório do Bibota de Ouro terá lugar este sábado, a partir das 19:00 e até às 22:30, e neste domingo, a partir das 11:00, na Capela Mortuária da Igreja de Santo António das Antas», refere o clube em comunicado.

A morte de Fernando Gomes foi hoje comunicada pelo FC Porto, clube em que o avançado jogou desde os escalões de formação e que representou em 13 épocas no escalão principal.