Sérgio Conceição despediu-se hoje de Fernando Gomes, maior goleador da história do FC Porto, que faleceu este sábado aos 66 anos.

«Os nossos caminhos cruzaram-se muito antes do futebol. Desde cedo, aprendi a apreciar o Fernando enquanto homem. Ao longo dos anos, mantivemos uma relação de muito respeito e admiração, acrescentando o futebol àquilo que nos unia. Hoje, partiu um símbolo do nosso clube e do futebol português. Até sempre, Bibota», escreveu o treinador do FC Porto numa nota publicada na sua página oficial de Instagram.

Conceição salientou a admiração pela antiga glória do futebol nacional, que foi o segundo melhor marcador da história do campeonato nacional e alcançou por duas vezes a distinção como melhor marcador da Europa, além de muitos títulos nacionais e internacionais pelo FC Porto.

Também o presidente portista, Pinto da Costa, reagiu à morte de Fernando Gomes, numa declaração emocionada, esta tarde, no Dragão Arena.