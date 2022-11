O secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia, lamentou a morte de Fernando Gomes, antigo avançado do FC Porto que faleceu este sábado, conforme revelado pelos dragões.

«Um dos maiores goleadores do futebol português deixou-nos aos 66 anos. O bibota de ouro marcou gerações com os seus golos vibrantes e conquistas históricas. Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao FC Porto», disse, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu devido a doença prolongada, aos 66 anos.