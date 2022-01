Palhinha, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a conquista da Taça da Liga contra o Benfica, em Leiria:



«Foi um jogo muito repartido. Acho que na primeira parte fomos melhores que o Benfica. Foram uma vez à nossa baliza e marcaram. Fomos à procura de virar o resultado e o segredo foi o trabalho. Acreditamos até ao fim e tivemos espírito de sacrífico que é o que define esta equipa desde a chegada do mister. Estamos muito contentes.



Era isto que os adeptos desejavam há anos. Infelizmente, o Sporting não ganhava títulos há anos. Felizmente esta equipa deu a volta a isso. Esta é a imagem do clube.



[Se é para ficar?]: «Acho que sim, a não ser que não me queiram.»