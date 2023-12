O FC Porto vai apresentar-se em campo com o Estoril para a estreia na Taça da Liga com cinco alterações no onze relativamente à anterior partida com o Famalicão para a Liga.

Do jogo no fim de semana resistem apenas Fábio Cardoso, João Mendes, Pepê, Eustáquio, Galeno e Taremi. Diogo Costa, Pepe, Evanilson e Jorge Sánchez começam no banco, enquanto Alan Varela está lesionado.

O FC Porto está proibido de perder uma vez que o Estoril venceu o único jogo que realizou no Grupo D.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Raúl Parra, Volnei, Mangala e Wagner Pina; Koindredi, Alex Soares e João Marques; Rodrigo Gomes, Cassiano e Heri.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; Zé Pedro, Fábio Cardoso, David Carmo e João Mendes; Grujic, Eustáquio e Pepê; Francisco Conceição, Taremi e Galeno.