Figura: Galeno



A primeira parte mostrou que ainda há resquícios do extremo rápido, mas errático. Ainda assim, o brasileiro foi o único capaz de agitar o ataque portista com um par de arrancadas e com um pontapé à malha lateral. Galeno recuperou a sua melhor versão na etapa complementar e resolveu a partida com um remate colocado na área depois de ter batido em velocidade os adversários. Chegou ao 9.º golo e está a um de igualar a sua época mais profícua da carreira – estamos apenas em dezembro.





Momento do jogo: 46 segundos de resistência



Alguns adeptos ainda não tinham entrado no Dragão, outros ainda procuravam o seu lugar quando o FC Porto marcou. Buntic recebeu de Ivanildo Fernandes, adiantou a bola na receção e não se apercebeu da presença de Toni Martínez. O espanhol roubou-lhe a bola e fez, com toda a facilidade, o 1-0. A porta para os quartos de final da Taça da Liga ficou aberta nesse momento.





Outros destaques:



Toni Martínez: marcou o sexto golo da temporada, um registo positivo para quem começa a maioria dos jogos no banco de suplentes. Ameaçou o bis num par de ocasiões e mostrou-se sempre como referência ofensiva. Ainda assim, o espanhol não esteve feliz no passe ou na tomada da decisão. No fundo, Toni Martínez fez um jogo à sua imagem: esforçado, mas sem deslumbrar.



Buntic: quatro golos sofridos, um erro grave, enfim, uma noite para não lembrar. A noite do croata começou de forma desastrada e apesar de ter somado algumas defesas de qualidade, foi impotente para travar os remates de Galeno, Wendell e Taremi, todos na segunda parte. Quem nunca teve uma noite má?



Schmidt: jogou como referência ofensiva do ataque do Vizela, mas pareceu sempre um corpo estranho junto a Alex Méndez, Kiko Bondoso ou Nuno Moreira. O brasileiro pouco se viu no jogo e quando apareceu em excelente situação para marcar… falhou escandalosamente. Osmajic, que começou no banco, é de outra qualidade.



Taremi e Otávio: os ‘mundialistas’ regressaram à competição contra o Vizela. Entraram ambos ao intervalo depois de uma primeira parte pouco brilhante do FC Porto. E voltaram como se nem tivessem estado várias semanas ao serviço das respetivas seleções. O internacional iraniano passeou classe e ainda marcou um golo, de penálti, enquanto o internacional português ofereceu magia e outro ritmo à equipa portista.