Os três primeiros jogos da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra (16 avos de final) realizados esta sexta-feira terminaram todos empatados, o que dita novo jogo, para decidir quem segue em frente. O Nottingham Forest terminou em branco na visita ao Bristol, tal como a receção do Chelsea ao Aston Villa. Sheffield Wednesday e Coventry City ainda marcaram um golo cada, mas também vão ter de repetir o duelo.

Destaque para a resiliência do Bristol que, na eliminatória anterior, já tinha obrigado o West Ham a jogar dois jogos, antes de deixar os hammers pelo caminho (1-0). Agora voltou a fazer o mesmo a outra equipa da Premier League, o Nottingham Forest, que esteve 90 minutos a chocar contra uma parede.

Nulo também entre o Chelsea e o Aston Villla em Stamford Bridge, apesar dos dois emblemas terem feito tudo para evitar sobrecarregar o calendário com mais um jogo. Neste caso, Douglas Luiz chegou a festejar um golo que acabou por ser anulado, por mão na bola.

Em Sheffield, no Estádio Hillsborough, o Coventry ainda esteve a ganhar, com um golo de Torp, mesmo em cima do intervalo, mas a equipa da casa chegou ao empate, aos 84 minutos, por Gassama, num jogo que ficou marcado pela brilhante estreia do jovem guarda-redes Pierce Charles, com apenas 18 anos, com destaque para uma fantástica defesa a negar o golo a Jamie Allen, do Coventry, no último lance do jogo.

Três jogos, três empates, três jogos que terão der ser repetidos.