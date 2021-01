O Santa Clara fez história ao vencer no terreno do Moreirense (1-2), chegando pela primeira vez aos quartos-de-final da Taça de Portugal. Um feito conseguido quase em cima do minuto noventa, quando pairava o espectro do prolongamento.

Shahriyar foi o herói dos açorianos ao apontar o golo do triunfo quando faltavam apenas três minutos para o final do encontro, um golo que teve de ser revisto por Rui Costa e que motivou vários protestos dos homens de Moreira de Cónegos.

De nada valeram os protestos, o Santa Clara segue em frente na prova rainha do futebol português, marcando encontro com o vencedor do jogo entre o Sp. Braga e o Torreense. O Santa Clara marcou primeiro, consentiu o empate e acabou por selar o triunfo ao minuto 87.

Ukra desencaixa

Tratando-se de um jogo a eliminar, sem oportunidade para poder reagir ao jogo deste fim-de tarde, os dois emblemas do principal escalão estiveram sempre calculistas e tiveram como principal foco não cometer erros que comprometessem a eliminatória.

Assistiu-se, por isso, a um jogo tático, demasiado encaixado e com pouco recurso ao talento e à fantasia. Apenas um golo poderia alterar este figurino, cabendo a Ukra o papel de desencaixar o embate entre Moreirense e Santa Clara.

O extremo aproveitou da melhor forma uma boa jogada de envolvimento atacante dos açorianos que começou na direita com o cruzamento de Rashid, sendo que Costinha amorteceu para Ukra atirar a contar de pé esquerdo.

Resolvido em cima da hora

Uma entrada forte do Moreirense no segundo tempo, comprometido a correr atrás do prejuízo, anulou rapidamente a vantagem açoriana. Na sequência de um pontapé de canto Walterson aproveitou a sobra de uma primeira disputa de bola para rematar cruzado para o fundo das redes.

Seguiu-se o melhor período do jogo, que estava aberto e podia cair para qualquer um dos lados. Resolveu o Santa Clara quando o fantasma do prolongamento era bem real, com o cronómetro perto dos noventa.

Shahriyar dividiu a bola com Pasinato praticamente em cima da linha de golo, levando a melhor nas alturas sobre o guarda-redes, sendo que o trio de arbitragem validou o golo. Com muitos protestos Rui Costa viu as imagens e confirmou o golo e o triunfo do Santa Clara.

Depois de eliminar outra equipa vimaranense, o Vitória, o Santa Clara faz história no berço e segue para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

__________

Jogo realizado no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Guimarães

Árbitro: Rui Costa

Ao intervalo: 0-1.

MOREIRENSE: Pasinato; Matheus Silva, Rosic, Steven Vitória e Afonso Figueiredo (D’Alberto, 90+1’); Ibrahima, Franco (Filipe Soares, 90+1’) e Alex Soares (David Tavres, 72’); Walterson, Derik (Rafael Martins, 72’) e Pires (Yan, 81’).

SANTA CLARA: André Ferreira; Sagna, João Afonso, Fábio Cardoso e João Lucas; Costinha (Lincoln, 90+5’), Rashid e Anderson Carvalho; Ukra, Shahriyar e Salomão (Carlos Júnior, 65’).

Disciplina – cartões amarelos: Rosic (75’ e 85’), Fábio Cardoso (79’), David Tavares (79’), Steven Vitória (89’) e Filipe Soares (final do jogo)

Disciplina – cartão vermelho: Rosic (85’).

Golos: Ukra (36’), Walterson (51’) e Shahriyar (87’).