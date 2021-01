FIGURA: Abel Ruiz

Fez o gosto ao pé nas duas eliminatórias anteriores, marcando ao Trofense e ao Montijo. Continuou com a veia goleadora na Taça de Portugal ao bisar esta tarde. Instinto apurado a aparecer no local certo e técnica para desfeitear Valverde com duas execuções de primeira. O avançado espanhol soma quatro golos esta temporada, todos na Taça de Portugal.

MOMENTO: golo de Rolando (24’)

Em cima do adversário, o Sp. Braga procurava abrir o marcador, de forma a confirmar o seu domínio. Na ressaca de um canto, João Novais voltou a colocar o esférico na área, servindo com as medidas certas Rolando. O central desviou para o fundo das redes com a mesma precisão do cruzamento do colega, abrindo caminho ao triunfo. Fim da resistência do Torreense aos 24 minutos.

OUTROS DESTAQUES

Galeno

Não sabe abrandar o ritmo ou fugir da sua bitola. Sempre que pegou no esférico pela esquerda foi sinónimo de calafrios. Fabricou o golo de Abel Ruiz e ficou-se pelo balneário ao intervalo, numa perspetiva de gestão da equipa por parte de Carvalhal.

Alíson Tavares

O médio de origem cabo-verdiana foi dos mais espevitados do Torreense, não mostrando receio de ter a bola e da progredir no terreno. Foi nas suas iniciativas que a equipa de Torres Vedras respirou.

João Novais

Está em dois golos do Sp. Braga, destacando-se na cobrança dos pontapés de canto enquanto esteve em jogo. Assistiu Rolando para o golo inaugural do encontro e bate o canto em que Esgaio acaba por marcar.

Ricardinho

O autor da proeza de esboçar um remate à baliza do lado do Torreense. Uma das figuras da equipa, o atacante tentou ser ousado, mas cedo percebeu que estava a jogar demasiado distante do alvo.