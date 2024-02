O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira as equipas de arbitragem para os dois primeiros jogos dos quartos de final, que estão marcados para a próxima quarta-feira.

Gustavo Correia foi o eleito para apitar o embate do FC Porto com o Santa Clara, em Ponta Delgada, às 16h00 de quarta-feira, enquanto Tiago Martins vai apitar a deslocação do Sporting a Leiria, marcado para as 20h45 do mesmo dia.

Os outros dois jogos dos quartos de final - Vitória-Gil Vicente (18h45) e Vizela-Benfica (20h45) - estão marcados para quinta-feira.

Os jogos de quarta-feira

Santa Clara-FC Porto (16h00)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4. árbitro: Márcio Torres

VAR: Bruno Esteves

AVAR: André Campos

U. Leiria-Sporting (20h45)

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Mira

4. árbitro: Diogo Rosa

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus