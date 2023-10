* por Beatriz Leite

A equipa I Liga sofreu mais do que esperava, na visita ao Atlético de Vila Meã, mas um golo de Almeida, perto do fim, permite-lhe seguir em frente na Taça de Portugal.

Sérgio Vieira temia um agigantar do Vila Meã, pronto a dar mostras de que uma equipa do Campeonato de Futebol também sabe jogar à bola, e a verdade é que o resultado espelha um grande equilíbrio entre as duas formações.

Na primeira parte, sem golos, o brilho faltou dos dois lados. Foram 45 minutos sem inspiração, e de bastante incapacidade ofensiva.

Ainda assim, quem imprimiu alguma pressão no jogo foram os estrelistas, que ensaiaram alguns remates à baliza de Miranda, mas sem sucesso. O que o guardião do Vila Meã não defendia, os defesas sacudiam.

Os anfitriões, porém, não conseguiram aproveitar a ineficácia na frente ofensiva do adversário para conquistar vantagem. As bolas conquistadas ao Estrela, cedo eram perdidas e, na frente, os jogadores não conseguiam segurar o jogo a ponto de assustar a defesa.

Só em cima do intervalo, o Vila Meã conquistou um primeiro canto, mas sem mudanças no marcador.

O ritmo do jogo intensificou-se no reatamento e, aos 49 minutos, o brasileiro Nuno Pedras esteve perto de elevar as ambições dos 'leões da vila'.

Apesar do lance, o emblema tricolor esteve sempre mais perto da vantagem. As entradas de Ronald e Ronaldo beneficiaram a equipa orientada por Sérgio Vieira, sobretudo o primeiro, que deu à equipa capacidade de jogar com eficácia em passes longos.

O golo chegou já aos 83 minutos. O remate de cabeça bem enquadrado de Almeida, na sequência de um livre batido do lado esquerdo, não deu hipóteses a Miranda.

Perto do final, o Atlético de Vila Meã ainda ganhou ânimo e, com os adeptos a apoiarem, esteve por duas vezes perto do golo do empate. A ansiedade crescia e os ânimos exaltaram-se.

Superadas algumas quezílias, o apito do árbitro soou pela última vez poucos minutos depois, para sossego dos estrelistas que avançam para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, depois de uma vitória sofrida no Estádio Municipal de Vila Meã.