O FC Porto apurou-se, este sábado, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com a vitória por 2-0 ante o Fabril do Barreiro, no Estadio Alfredo da Silva, em jogo da terceira eliminatória da prova.

Ao terceiro jogo pelos dragões, o segundo como titular, Toni Martínez abriu um marcador com um golaço acrobático, em cima do intervalo (45+1m). Já Taremi, ao décimo jogo pelos azuis e brancos, o primeiro como titular, assinou o resultado final, na segunda parte, ao minuto 51 de jogo.