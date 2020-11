Assistência de Otávio e um pontapé de bicicleta fenomenal de Toni Martínez!

O avançado espanhol estreou-se a marcar pelo FC Porto, no jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Fabril.

Os dragões alcançaram a vantagem no marcador graças ao golo de Martínez, em cima do intervalo, e começam a segunda parte no Barreiro a vencer por 1-0.