O árbitro Nuno Almeida vai dirigir o clássico entre Sporting e FC Porto, na próxima quinta-feira, relativo à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, segundo anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Nuno Almeida, de 46 anos, vai dirigir pela quarta vez um clássico entre «grandes» do futebol português, depois de já ter estado no embate entre leões e dragões, da quinta jornada da I Liga, em Lisboa, onde os dois rivais empataram 1-1.

Na quinta-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto, o árbitro da associação do Algarve vai ter como assistentes André Campos e Pedro Felisberto, o quarto árbitro vai ser Hélder Malheiro, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Bruno Esteves.

Nuno Almeida esteve também na goleada do Benfica frente ao Sporting, por 5-0, na Supertaça Cândido Oliveira de 2019/20, e no triunfo dos leões frente ao FC Porto, nas meias-finais da Taça da Liga de 2017/18, no desempate através de grandes penalidades (4-3, após a igualdade 0-0 no tempo regulamentar).

Além destes clássicos, o árbitro internacional desde 2011 dirigiu a final da Taça de Portugal de 2020/21, entre Sp. Braga e Benfica, que os bracarenses venceram por 2-0.

O FC Porto recebe o Sporting, na segunda mão das meias-finais da Taça, com uma vantagem de 2-1, conquistada em Alvalade, a 3 de março último, com golos de Taremi e Evanilson, depois de Sarabia ter dado vantagem aos anfitriões.

Na outra meia-final, na quarta-feira, à mesma hora, o Mafra, da II Liga, recebe o Tondela, num encontro em que a equipa beirã, do principal escalão, defende a vantagem de 3-0, e que vai ser arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.