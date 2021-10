Houve Taça em Felgueiras no futebol jogado, não houve Taça no resultado. O Estoril fez o que lhe competia e marca presença na próxima da ronda da prova rainha do futebol português, mas conseguiu-o com uma exibição demasiado cinzenta, apenas marcando na transformação de uma grande penalidade (0-1).

Só com vitórias em casa até agora na Liga 3, o Felgueiras deu boa réplica, foi mesmo a equipa mais audaz no decorrer do jogo, mas acabou por pagar pelos seus erros: ineficácia na hora de visar a baliza adversária, e um erro defensivo a dar o castigo máximo aos canarinhos, que acabaram por vencer com o golo de Leonardo Ruiz da marca dos onze metros.

Depois de eliminar o Desportivo de Chaves, de um escalão superior, a jovem equipa do Felgueiras voltou a demonstrar atributos para conseguir mais uma gracinha. As leis do futebol, regidas pela eficácia, evitaram a surpresa.

Equívoco no marcador

Bem lançado no terceiro escalão do futebol português, o Felgueiras recebeu um Estoril também ele numa época extremamente positiva no regresso ao convívio com os grandes do futebol português. Bom jogo, portanto, em perspetiva, correspondendo à expetativa a equipa da casa, o Felgueiras.

Solto nos seus processos, com acutilância e sem deixar que o respeito pelo adversário de escalão superior se transformasse em receio, os pupilos de Bruno China chegaram ao intervalo pensando que o resultado que o placard mostrava era um equívoco. Os felgueirenses foram mais equipa e somaram uma mão cheia de oportunidades de golo, duas delas flagrantes por Zé Leite. Desperdícios incríveis que custaram caro.

Numa saída tímida até à área adversária, o quarto classificado da Liga, viu o deslumbre adversário resultar numa série de erros do Felgueiras num lance que culminou numa falta desnecessária de Danilo sobre Rosier na área. Leonardo Ruiz bateu Aflalo e confirmou o que se esperava do resultado, ainda que aquilo que o jogo ditava fosse precisamente o contrário.

Controlo canarinho

Avesso a surpresas, o conjunto canarinho percebeu que estava num dia menos bom e apostou na organização para, com os serviços mínimos, carimbar a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal.

Agrupou-se bem o Estoril, preocupando-se exclusivamente com o controlo do ímpeto adversário. Foi suficiente a organização da equipa da Linha para que o Felgueiras fosse menos acutilante, ainda que a incerteza do resultado se mantivesse até ao derradeiro apito de Fábio Veríssimo.

Com estrelinha primodivisionária, uma das surpresas desta época do futebol português, o Estoril segue em frente. À flor do relvado sobraram dúvidas quem seria a equipa da Liga: um elogio sem sabor para a jovem equipa do Felgueiras, que fica pelo caminho.

_

Jogo realizado no Estádio Dr. Machado Mato, em Felgueiras.

Árbitro: Fábio Veríssimo, auxiliado por Pedro Mota e Pedro Martins.

Ao intervalo: 0-1

FELGUEIRAS: Aflalo, João Cunha. Diogo Santos, Banguera, Matheus Clemente (Paulo Moreira, 60’), Zé Leite (Cisse, 80’), Né Lopes, Danilo, Kiko Rodrigues (Paulinho, 60’), Henrique (Iddriss, 73’) e Théo.

ESTORIL: Thiago Silva; David Bruno, Patrick William, Gamboa e Coly (Joãzinho, 61’); Rosier, Baró (Chico Geraldes, 61’) e Franco; Xavier (Bruno Lourenço, 45+1’), Leonardo Ruiz (Clóvis, 61’) e Meshino (Chiquinho, 84’).

Disciplina – cartões amarelos: Danilo (34’ e 85’), Coly (39’), Kiko Rodrigues (45+3’), Diogo Santos (47’), Romário Baró (53’), Franco (86’), Paulo Moreira (89’), Aflalo (90+4’). Vermelhos: Danilo (85’).

Golos: Leonardo Ruiz (36’).