O sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Taça de Portugal vai realizar-se na próxima segunda-feira, 23 de dezembro, confirmou esta tarde a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O quadro de jogos dos «quartos» e do posterior cruzamento de jogos das «meias», para o caminho até à final do Jamor, vai definir-se no auditório 1 da Cidade do Futebol, a partir das 14h30.

LEIA MAIS: todas as notícias da Taça de Portugal

Nesta altura, Rio Ave (I Liga), Ac. Viseu e Varzim (II Liga) e Canelas (Campeonato de Portugal) são as quatro equipas já apuradas. O Benfica-Sp. Braga desta quarta-feira, que tem início às 20h45, apura o quinto de oito clubes.