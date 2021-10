Declarações do presidente do Leça, José Pinho, após o apuramento do Leça para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O clube do Campeonato de Portugal eliminou o Arouca, da I Liga:

«Sentimento de satisfação, alegria, como devem compreender. Conseguirmos vencer uma equipa da I Liga. Agora vamos ver o próximo adversário, estamos a tentar recuperar o que não conseguimos no ano passado [ndr: não permanência na Liga 3 por questões administrativas]. As coisas não estão a correr mal, mas há um caminho a percorrer.»

[Próxima eliminatória:] «Se fosse um pequenino… como nós… mas um pequenino ou um grande, que venha um que nós vamos tentar fazer o nosso melhor e levar bem alto o nome do Leça.»

«Sofri, porque o dia não foi muito pacífico para mim, fora do futebol. Tenho uma pessoa de família doente. Depois, com o resultado como estava, com todo este frisson… evidente que sofri, mas as coisas já estão retemperadas e amanhã é outro dia.»

«Esta eliminatória só não dá prejuízo… (pausa). Nós já temos um valor logo de início que a Federação dá aos clubes, mas se não houver massa associativa… por exemplo, só para policiamento hoje foram cerca de mil euros. Todos os jogos que se possam fazer aqui, convém com uma massa associativa significativa. São valores altos.»