Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Moreirense:

«Objetivo cumprido. Muito do que fizemos resume-se a isso, ao facto de termos ganho e de passar à próxima eliminatória. Queríamos continuar em prova, vale pela vitória, sei perfeitamente que não foi um jogo de brilhantismo da nossa parte, ficamos aquém do que somos capazes de fazer, mas fica o resultado».

[Ansiedade] «Gostava de saber. Mas sim, não foi uma grande exibição da nossa parte. A primeira parte foi desligada, denotámos alguma ansiedade, é verdade, errámos mais passes do que é normal. Procurámos corrigir ao intervalo, procurámos ter uma abordagem na segunda parte, estivemos ligeiramente melhores, mas aquém do que já fizemos e pudemos fazer. A qualidade não foi a melhor, mas o plano traçado estava lá. As coisas ficam mais difíceis quando somos lentos e previsíveis».

[Ricardo Horta no Mundial] «Muito feliz. É um prémio muito justo pelo que tem sido o trabalho dele. Esperamos seja possível ter mais, temos três jogadores em pré-convocatórias, esperamos que possam estar lá, por eles e pelo Sp. Braga».

[Paragem] «Vai ser bom para termos um período de recuperação mais alargado e em que seja possível trabalhar em cima do treino. Nesta altura competimos de três em três dias, é recuperar e jogar, sem tempo para trabalhar algumas coisas. Mais tarde o tempo irá dizer se a paragem será benéfica ou não».